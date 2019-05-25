Son Dakika Haberleri: Aranan 4 FETÖ şüphelisi Eskişehir'de yakalandı

Aranan 4 FETÖ şüphelisi Eskişehir'de yakalandı

2 saat önce

ESKİŞEHİR'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan 4 kişi, yakalanarak, gözaltına alındı.

Aranan 4 FETÖ şüphelisi Eskişehir'de yakalandı, System.String[]
ESKİŞEHİR'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan 4 kişi, yakalanarak, gözaltına alındı.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı verilen 4 şüphelinin kent merkezinde olduğu bilgisini aldı. TEM Polisi, tespit edilen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda FETÖ soruşturması kapsamında öğretmenlik, adliye katipliği ve Milli Eğitim Şube Müdürlüğü'nden ihraç edilen şüpheliler S.G., F.Ö., H.H.G. ve M.K. yakalandı.
Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerin haklarında yakalama kararı verilen illere gönderileceği belirtildi.


- Eskişehir
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 02:42 Kaynak: DHA
Terörle Mücadele Şubesi, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, Güncel
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