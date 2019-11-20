Son Dakika Haberleri: Arap Birliği, ABD'nin Yahudi yerleşim birimleri kararını görüşmek üzere olağanüstü toplanıyor
Son Dakika Güncel Arap Birliği, ABD'nin Yahudi yerleşim birimleri kararını görüşmek üzere olağanüstü toplanıyor - Son Dakika

Arap Birliği, ABD'nin Yahudi yerleşim birimleri kararını görüşmek üzere olağanüstü toplanıyor

6 saat önce

Arap Birliği, ABD yönetiminin işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Yahudi yerleşim birimlerini yasa dışı görmeme kararını görüşmek üzere olağanüstü toplanacak.

Arap Birliği, ABD'nin Yahudi yerleşim birimleri kararını görüşmek üzere olağanüstü toplanıyor, System.String[]

Arap Birliği, ABD yönetiminin işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Yahudi yerleşim birimlerini yasa dışı görmeme kararını görüşmek üzere olağanüstü toplanacak.

Filistin'in Arap Birliği Daimi Temsilcisi Diyab el-Luh yaptığı yazılı açıklamada, Arap Birliğinin, Dışişleri Bakanları düzeyinde 25 Kasım Pazartesi günü olağanüstü toplanacağını duyurdu.

Luh, açıklamasında, toplantı kararının Filistin yönetiminin talebi üzerine alındığını aktardı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, 18 Kasım'da yaptığı açıklamada, "İşgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Yahudi yerleşim birimlerini artık yasa dışı olarak görmediklerini" söylemiş ve söz konusu açıklamaya Türkiye başta olmak üzere birçok ülkenin yanı sıra İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği gibi uluslararası kuruluşlar da tepki göstermişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Arap Birliği, Batı Şeria, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 06:10 Kaynak: AA
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