Arap Birliği, İsrail'e Golan Tepelerinde kentsel ve demografik yapı değişikliği yapmaması çağrısında bulundu - Son Dakika

Arap Birliği, İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in işgal altındaki Suriye toprağı Golan Tepeleri'ndeki Yahudi yerleşim birimlerinin sayısını iki katına çıkarmayı hedeflediklerini açıklamasının ardından konuyla ilgili açıklamada bulundu.

Arap Birliği'nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in işgal altındaki Suriye toprağı Golan'ın kentsel, demografik yapısını ve yasal statüsünü değiştirmekten vazgeçmesi gerektiği belirtildi.

İsrail'in işgal altındaki Golan'a yönelik provoke edici adımlarının, uluslararası hukuk ve uluslararası meşruiyet kararlarının bariz bir ihlali olduğu ifade edilen açıklamada, bölgeye Yahudilerin yerleştirilmesine son verilmesi gerektiği ve alanda yapılan demografik değişikliğin yasal olmadığı kaydedildi.

Uluslararası toplumun bu kararı kınaması ve İsrail'e baskı uygulaması çağrısında bulunulan açıklamada, İsrail'in işgal ettiği tüm Filistin ve Arap topraklarından çekilmesi gerektiği ifade edildi.

-Ne olmuştu?

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, işgal altındaki Suriye toprağı Golan Tepelerindeki Mevo Hama yerleşim biriminde dün haftalık kabine toplantısı gerçekleştirerek şu ifadeleri kullandı:

"Yıllardan beri Golan Tepeleri'ndeki yerleşim birimlerinde durgunluk yaşanıyor. Burada bir açığımız var ve bunu kapatmalıyız. Hedefimiz, Golan Tepeleri'ndeki Yahudi yerleşim birimlerinin sayısını iki katına çıkarmak."

İsrail hükümetinin, Golan Tepeleri'ni kalkındırma planını onaylaması bekleniyor. 1 milyar şekele (317 milyon dolar) mal olacak planla Golan'ın, İsrail'deki yenilenebilir enerji teknolojilerinin başkenti olması hedefleniyor.

İsrail, Suriye toprağı olan Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor.