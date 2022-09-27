Arap Birliği: Libya'nın Zaviye kentindeki çatışmaları endişeyle takip ediyoruz

Arap Birliği, Libya'nın Zaviye kentinde meydana gelen silahlı çatışmaları endişeyle takip ettiğini açıkladı.

Arap Birliği, Zaviye kentinde yaşanan ve 2'si çocuk 5 kişinin hayatını kaybettiği çatışmalara ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Ölenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara ise acil şifa dileklerinin yer aldığı açıklamada, akan kanlara son verilmesi için taraflara, itidal ve ateşkes çağrısında bulunuldu.

Açıklamada ayrıca, 23 Ekim 2020'de imzalanan ateşkes anlaşması korunarak silahlı çatışmalara son verilmesi ve seçimlerin yapılması için anayasal zeminde derhal uzlaşmaya gidilmesinin önemi vurgulandı.

Ne olmuştu?

Libya'nın başkenti Trablus'un 45 kilometre batısında yer alan Zaviye kentinde 25 Eylül'de iki grup arasında silahlı çatışma çıkmıştı.

Ulusal Birlik Hükümetine bağlı Sağlık Bakanlığı Acil Durum Birimi Sözcüsü Usame Ali, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çatışmalarda 2'si çocuk 5 kişinin öldüğünü, en az 16 kişinin yaralandığını belirtmişti.

Ali ayrıca, Zaviye'de silahlı gruplar arasında çıkan çatışmaların sona erdiğini söylemişti.

Yerel kaynaklar da hükümet ve kentin önde gelenlerinin çabaları neticesinde taraflar arasında ateşkesin sağlandığını ve çatışmaların durduğunu teyit etmişti.

Kaynaklar, çatışmaların ardından silahlı grupların kontrol noktalarında değişiklik olmadığını, çatışmalar süresince herhangi bir mevzide diğer grubun kontrolü ele geçiremediğini belirtmişti.

Libya'nın batısında faaliyet gösteren ve kağıt üzerinde Ulusal Birlik Hükümeti'ne bağlı silahlı gruplar arasında zaman zaman çatışmalar yaşanıyor.