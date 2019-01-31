Son Dakika Haberleri: Arap Dışişleri Bakanlarının "Bir Saatlik" Toplantısı Sona Erdi

Arap Dışişleri Bakanlarının "Bir Saatlik" Toplantısı Sona Erdi

34 dakika önce

Ürdün'ün batısındaki Ölü Deniz bölgesinde gerçekleştirilen Arap Dışişleri Bakanları İstişare Toplantısı yaklaşık bir saatlik görüşmenin ardından sona erdi.

Arap Dışişleri Bakanlarının
Ürdün'ün batısındaki Ölü Deniz bölgesinde gerçekleştirilen Arap Dışişleri Bakanları İstişare Toplantısı yaklaşık bir saatlik görüşmenin ardından sona erdi.

Ürdün, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Kuveyt, Bahreyn ve Mısır dışişleri bakanlarının katılımıyla Ölü Deniz'deki Konferans Sarayı'nda düzenlenen toplantı basına kapalı gerçekleştirildi.

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, toplantının ardından yaptığı kısa açıklamada, görüşmenin olumlu geçtiğini ifade ederek, "İstişare amaçlı bir araya geldik. Toplantı olumluydu. Birlikte çalıştığımız tüm konulara değindik." dedi.

Bir saatlik toplantı

Toplantı süresinin kısa olmasının iki sebebi olabileceğini belirten Ürdün Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Görevlisi Bedr el-Madi, "Önceden bir anlaşma yapılmış, gereken kararlar alınmışsa, toplantının uzun sürmesine gerek kalmamış olabilir." dedi.

Madi, diğer ihtimali de "gündem konularında yaşanan anlaşmazlığın, toplantıyı acilen sonlandırmayı gerektirdiği" şeklinde ifade etti.

Uzmanlar daha önceki açıklamalarında, Altılı Arap Dışişleri Bakanları İstişare Toplantısı'nın ana gündem maddesinin " Suriye'nin 2011'de dondurulan Arap Birliği üyeliğinin yeniden aktif hale getirilmesi" olacağını ifade etmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 03:46 Kaynak: AA

Ürdün, Güncel
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