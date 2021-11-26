Arap koalisyon güçleri, Sana'daki Husi hedeflerine hava saldırısı düzenledi - Son Dakika

Suudi Arabistan önderliğindeki Arap koalisyon güçleri, Husilerin Yemen'in başkenti Sana'daki hedeflerine yönelik hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, koalisyondan yapılan açıklamada, Sana'da Husilere ait hedeflere hava saldırısı düzenlediği aktarıldı.

Açıklamada daha fazla bilgiye yer verilmedi.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.