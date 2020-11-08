Arap siyasiler ve düşünürlerden ABD seçimlerine ilişkin "temkinli" yorumlar - Son Dakika

Arap siyasiler, gazeteci ve aktivistler, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla, ABD seçimlerinde Demokrat aday Joe Biden'ın kazanmasını "temkinli" bir memnuniyetle karşıladı.

Katar, Suudi Arabistan, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) siyasi isimler, gazeteci ve aktivistler, ABD seçim sonuçlarını sosyal medya hesaplarında değerlendirdi.

Bu kişiler arasında Biden'ı kutlayanların yanı sıra Orta Doğu'ya ilişkin görüşlerinin endişe verici olduğunu ifade edenler de var, başkan olarak kabul edilmesinin henüz erken olduğunda ısrarcı olanlar da.

Katarlı gazeteci Cabir el-Haremi, ilişkilerinin kişiler değil devlet ve kurumları üzerinden yürüdüğüne vurgu yaparak, " Körfez'de Katar, Kuveyt ve Umman olmak üzere 3 ülkenin ABD ile ilişkileri başkanlarının karakterleriyle hiçbir zaman ilişkili olmadı. Ne Trump döneminde ne öncesinde ne de yeni Başkan Biden döneminde öyle olacak." ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistanlı aktivist Abdullah el-Avde de Trump'ı Arap coğrafyasındaki despot liderlere benzeterek, "Trump, Arap dünyasındaki despotlara sınırsız desteği temsil ediyordu. Çünkü onlar da Trump'a benziyordu. Bu nedenle ondan kurtulmak yaşanacak olan ne varsa asgarisini temsil ediyor." yorumunu yaptı.

Bir başka Suudi Arabistanlı muhalif Said bin Nasır el-Gamidi ise "Merhaba, Trump'ın devrilmesi" ifadesiyle memnuniyetini dile getirdi. Gamidi, Biden'ın zaferinin ise "iki zarardan daha az olanı" temsil ettiğini vurguladı.

Mısır'da Abdulfettah es-Sisi rejimini destekleyen siyasetçi Muhammed Ebu Hamid, paylaşımında "Amerikalılar, tarihi olduğu açıkça görünen bir seçimde başkanlarını seçti. Biden'a başarılar diliyorum." ifadelerine yer verdi.

Mısır'daki muhalif isimlerden Muhammed Nasır da sonuçları "Trump'ın devrilmesi" olarak değerlendirirken, şunları kaydetti:

"ABD medyasına göre güle güle Trump. Aşırı sağa geçmiş olsun. Biden 46'ncı ABD Başkanı."

"Başkan Trump'tır, seçimler henüz bitmedi"

BAE'den yönetime yakınlığıyla bilinen akademisyen Abdulhalik Abdullah ise Trump'ın kazanacağını iddia eden kişilerdendi. Abdullah sosyal medya hesabında sonuca dair "Biden zar zor kazandı." paylaşımını yaptı.

ABD halkının özgür seçimine saygı duymak gerektiğine dikkati çeken Abdullah, Körfez ülkelerinin de Biden'ı ilk kutlayanlar arasında olması temennisinde bulundu.

Suudi Arabistanlı yazar Halid ed-Dahil, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Biden'ın kazanacağı aylar öncesinden beklenen bir sonuçtu. Dünyaya ve özellikle Orta Doğu'ya yeni yönetimin dış politikasındaki muhtemel değişimi beklemek kalmıştı."

Trump'a bağlılığını ve seçimi kazanacağını açıkça dile getiren Suudi Arabistanlı akademisyen Ahmed el-Ferrac ise "Başkan Trump'tır, seçimler henüz bitmedi. Başkanı belirleyen yasal oylardır, medya değil." tepkisiyle seçim sonuçlarına medyanın müdahalesi olduğunu savundu.