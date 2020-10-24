Arap ülkeleri Libyalı tarafların ateşkes anlaşmasından memnun - Son Dakika

Arap ülkeleri Libyalı tarafların ateşkes anlaşmasından memnun

24.10.2020 19:25
Arap ülkeleri Libyalı tarafların ateşkes anlaşmasından memnun, System.String[]

Arap ülkeleri, Libyalı tarafların Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde Cenevre'deki 5+5 Ortak Askeri Komite toplantılarında kalıcı ateşkes için anlaşmaya varmasını memnuniyetle karşıladı.

Arap ülkeleri, Libyalı tarafların Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde Cenevre'deki 5+5 Ortak Askeri Komite toplantılarında kalıcı ateşkes için anlaşmaya varmasını memnuniyetle karşıladı.

Cezayir, Tunus, Ürdün, Mısır, Katar ve Kuveyt dışişleri bakanlıkları düzeyinde yaptıkları açıklamalarla Libyalı tarafların kalıcı ateşkes için anlaşmaya varmasından memnuniyet duyduklarını bildirildi.

Cezayir Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Libya Ulusal Diyaloğu'nun başarısı için "umut verici" olarak nitelendirilen anlaşmanın sürekli ve bağlayıcı olması temenni edildi.

Açıklamada, Cezayir'in Libya halkının barışçıl siyasi çözüme ulaşması için sarf edilecek hiçbir çabadan geri durmayacağı ifade edildi.

Tunus Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ateşkes anlaşmasının Libya'da kalıcı ve kapsamlı siyasi çözüm için önemli bir adım olduğu belirtilerek, siyasi çözümün gerçekleşmesi yolunda bir başarı olan bu anlaşmadan memnuniyet duyulduğu kaydedildi.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Dayfullah el-Fayiz, yaptığı açıklamada, Libyalı tarafların ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşıladıklarını ve anlaşmanın siyasi çözümün nihayete ulaşması için uygun atmosferin sağlanmasında önemli bir adım olduğunu dile getirdi.

Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Hafız da yaptığı yazılı açıklamada, Libyalı tarafların vardığı ateşkes anlaşmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, BM'nin Libya için sarf ettiği çabalardan övgüyle bahsedilerek, ateşkese bağlı kalınması temenni edildi.

Kuveyt resmi ajansı KUNA'da Dışişleri Bakanlığından bir yetkiliye dayandırılan açıklamada, anlaşmaya varılması için başta BM olmak üzere çeşitli kesimler tarafından sarf edilen çabalardan övgüyle bahsedilerek, ateşkese bağlı kalınması temennisinde bulunuldu.

BM, dün Cenevre'deki 5+5 Ortak Askeri Komite toplantılarının dördüncü turunda, Libyalı tarafların ülke genelinde kalıcı ateşkes için anlaşmaya vardığını, ateşkesin derhal yürürlüğe gireceğini açıklamıştı.

Birleşmiş Milletler, Cenevre, Ateşkes, Arap, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Arap ülkeleri Libyalı tarafların ateşkes anlaşmasından memnun - Son Dakika

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