Son Dakika Haberleri: Arap Ülkelerindeki Fakirliğin Ortadan Kaldırılması Öncelikli İhtiyaçlardan"

Arap Ülkelerindeki Fakirliğin Ortadan Kaldırılması Öncelikli İhtiyaçlardan"

18 dakika önce

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Dünya Bankası Başkanı Birinci Yardımcısı Mahmud Muhyiddin'in zirvedeki konuşması Dünya Bankası Başkanı Birinci Yardımcısı Mahmud Muhyiddin, Arap ülkelerindeki fakirliğin ortadan kaldırılmasının öncelikli bir ihtiyaç olduğunu söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Dünya Bankası Başkanı Birinci Yardımcısı Mahmud Muhyiddin'in zirvedeki konuşması
Dünya Bankası Başkanı Birinci Yardımcısı Mahmud Muhyiddin, Arap ülkelerindeki fakirliğin ortadan kaldırılmasının öncelikli bir ihtiyaç olduğunu söyledi.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Arap Birliği 4. Ekonomik ve Sosyal Gelişim Zirvesi'nde konuşan Muhyiddin, Arap ülkelerinin ekonomilerinin, göç ve hızlı teknolojik ilerlemeler gibi çeşitli gelişmeler kapsamında bazı değişimlere maruz kaldığını kaydetti.

Dünyadaki en yüksek işsizlik oranına Arap dünyasının sahip olduğunu belirten Muhyiddin, "Arap toplumu, genç nüfusu fazla olan bir toplum. Bu özellikten istifade etmek gerek." dedi.

Muhyiddin, Arap dünyasında ticarette bazı engeller bulunduğunu ifade ederek, e-ticaret için entegre stratejiler geliştirilmesi önerisini yaptı.

Mahmud Muhyiddin, sürdürülebilir kalkınmada sadece bilimin gelişimi ve teknolojinin kullanımıyla ilerleme kaydedebileceğini dile getirdi.

Lübnan'ın ev sahipliğinde 6 yıl aradan sonra düzenlenen Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ile Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Veled Abdulaziz'in dışındaki liderlerin katılım göstermediği 4. Arap Birliği Ekonomik ve Sosyal Gelişim Zirvesi bugün Beyrut'taki Kongreler Merkezi'nde başlamıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 10:52 Kaynak: AA

Lübnan, Dünya Bankası, Mahmud Muhyiddin, Güncel
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