Arap Ülkelerinden Filipinler'deki Saldırıya Kınama

Mısır, Suudi Arabistan ve Bahreyn, Filipinler'deki kilise saldırısını kınadı.

Mısır, Suudi Arabistan ve Bahreyn, Filipinler'deki kilise saldırısını kınadı.



Mısır Dışişleri Bakanlığı, yazılı açıklamasında, terör saldırısını kınayarak, Filipinler'in yanında olduğunu bildirdi.



Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı da şiddet, radikalizm ve terörün her çeşidine karşı olduğunu ifade ederek saldırıyı kınadı.



Bahreyn Dışişleri Bakanlığı ise kanlı saldırıyı kınayarak, terör, şiddet ve radikalizm karşısındaki sarsılmaz tutumlarına dikkati çekti.



Filipinler'in Sulu adasındaki Jolo kentinde bir Katolik kilisesini hedef alan iki ayrı bombalı saldırıda 20 kişi ölmüş, 81 kişi yaralanmıştı.

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