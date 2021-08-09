Arapgir İlçesi'ne yapılan ileri biyolojik atıksu arıtma tesisi inşaatı devam ediyor - Son Dakika

KARATAŞ: YÜZDE 70'LİK KISMI TAMAMLANDI

22 bin 500 kişilik bir kapasitesi olan Arapgir İlçesi ileri biyolojik atıksu arıtma tesisinde günlük ortalama 3 bin 105 metreküp su arıtılacak. MASKİ Genel Müdürü Mehmet Yaşar Karataş, yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler vererek, tesisin Arapgir İlçesi'ne 30 hizmet sunacağını söyledi. Karataş, "Arapgir İlçemize inşa ettiğimiz kanalizasyon hattının arıtmasını bu bölgede yapıyoruz. Burada yapmayı planladığımız arıtma havuzlarımız Arapgir' in en az 30 yıllık hizmet sunacak.Şu an arıtma tesisimizin %70'lik kısmını tamamladık.Elektrik hatları, mekanik tesisler ve havuzlar yapıldı.İdari bina ve çevre düzenlemesi çalışmalarımız devam ediyor. Bir buçuk aylık süreç içerisinde tesisimizi tamamlayıp, vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız" dedi.

CÖMERTOĞLU: İLÇEMİZ İÇİN ÖNEMLİ BİR YATIRIM

Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu ise, Arapgir için önemli bir yatırım olduğunu belirterek, "Şehrin tamamındaki kanalizasyon suları kollektör hatlar ile şehrin 6 km aşağıda daha önce derelere deşarj edilmiş sistemlerin hepsi toplanarak bu merkeze taşınmıştır. Bu yıl MASKİ Genel Müdürlüğümüzün hazırladığı proje ile arıtma tesisi inşa ediliyor. Kanalizasyon suları burada arıtılarak doğaya kazandırılacak. Arapgir turizm ile anılıyordu. Turizm, sağlık ve hijyen demektir. Büyükşehir Belediyemizin acil bir kararla tüm ilçelerde arıtma tesisi inşa etme projesini MASKİ Genel Müdürlüğü hayata geçirdi. Arapgir'de çalışmalar başladı ve hızlı bir şekilde sona yaklaşıldı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

BAŞKAN GÜRKAN: ARAPGİR'İN GELECEK 100 YILINI GARANTİ ALTINA ALIYORUZ

Atıksu arıtma tesisi alanında yetkililerden bilgiler alan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, atıksu arıtma tesisinin fiziksel olarak inşaat bölümünün yüzde 70'inin tamamlandığını ifade ederek, geri kalan bölüm ve çevre düzenlemeleri ile birlikte en kısa zamanda tamamlanarak Arapgir halkının hizmetine sunulacağını söyledi. Gelecek nesillere daha modern, daha yaşanabilir bir Arapgir bırakmak için çalıştıklarını kaydeden Başkan Gürkan, "Göreve geldiğimiz günden itibaren asfaltsız yol, susuz bir ev dahi kalmayacak demiştik. Akarsulara atıksuların karışmaması için de gerekli çalışmaların talimatını vermiştik. Netice itibariyle 12 adet arıtma tesisi ihalesi yaptık. Arapgir' e inşa ettiğimiz tesisin maliyeti 15 milyon liradır. Bu tesisimizle Arapgir'in gelecek 100 yılını garanti altına alıyoruz. Çalışmalarımızın başta Arapgirli hemşehrilerimize ve Malatyamıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

MİLLETVEKİLİ TÜFENKÇİ: ARAPGİR İÇİN GÜZEL BİR YATIRIM OLDU

Arapgir İlçesi'nin sularının arıtılmasının ve doğaya kazandırılmasının önemine değinen AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkçi, "Çevreye duyarlı olma, ekolojik dengeyi koruma ve daha yaşanılabilir bir Arapgir için kanalizasyon sularının arıtılarak doğaya kazandırılması çok önemlidir. Bu durum insanlık için Arapgir için çok mutluluk verici. MASKİ Genel Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyemize böylesine anlamlı ve faydalı projeleri için teşekkür ediyorum. Arıtma tesislerini tüm ilçelerimizde yapıyorlar. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız ve MASKİ Genel Müdürümüz olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.