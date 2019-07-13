Son Dakika Haberleri: Arapgir, Kemaliye ve Ağın Günleri Malatya'da başladı
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Arapgir, Kemaliye ve Ağın Günleri Malatya'da başladı

1 saat önce

Malatya'nın Arapgir, Erzincan'ın Kemaliye ve Elazığ'ın Ağın ilçelerinin ürünleri ve kültürü 3 gün boyunca Malatya'da tanıtılacak.

Arapgir, Kemaliye ve Ağın Günleri Malatya'da başladı, System.String[]
Malatya'nın Arapgir, Erzincan'ın Kemaliye ve Elazığ'ın Ağın ilçelerinin ürünleri ve kültürü 3 gün boyunca Malatya'da tanıtılacak.

Yukarı Fırat Havzasında yer alan Arapgir, Kemaliye ve Ağın ilçelerinin tanıtımı adına kurulan AKA-DER tarafından 12,13 ve 14 Temmuz tarihleri arasında Malatya Park AVM'de tanıtım günleri düzenleniyor.

Üç gün sürecek olan etkinliklerde ilçelerin tarihi ve turistik değerleri ziyaretçilere tanıtılacak. Tanıtım günlerinde Arapgir'in Mor Reyhan Çayı, Kemaliye'nin dutu ve Ağın'ın leblebisi başta olmak üzere ürünlerin satışı da gerçekleştirilecek.

Etkinliklerin açılışında konuşan AKADER Başkanı Yusuf Sümer Yalçın, "Arapgir, Kemaliye ve Ağın Derneğimizin etkinliğine destek veren ilçe belediye başkanlarına teşekkür ediyoruz. Etkinliğimize tüm Malatyalıları bekliyoruz" dedi.

Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu ise "Yukarı Fırat'ın üç tane inci ilçesi olan Arapgir, Kemaliye ve Ağın'ın Malatyalılar ile buluşmasının etkinliğini başlatmış bulunuyoruz. Tanıtım günleri adı altında aslında burada bazı girişimlerde hatırlatma yapıyoruz. Arapgir, Kemaliye ve Ağın'ın doğal karakterlerdeki bütün kültür varlıklarının tarihi eserlerinin ürünlerinin bir arada Malatyalılar ile buluşmak için bir organizasyon düzenlendi. AKADER'e çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Etkinlik kapsamında her gün bir ilçenin yöresel musiki heyeti sahne alacak. - MALATYA
Kemaliye, Arapgir, Malatya, Ağın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 02:24 Kaynak: İHA
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