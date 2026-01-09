Aras EDAŞ, Sarıkamış’ta Enerji Altyapısını Güvencede Tutuyor

Aras EDAŞ, bölgesel etkinlikler ve tarihi önemi yüksek organizasyonlarda enerji altyapısının kesintisiz işlemesini sağlamak için kapsamlı hazırlıklar yapıyor. Bu kapsamda, Sarıkamış Harekatı'nın 111'inci yılı anma etkinlikleri sırasında bölgede gerekli tüm çalışmalar için sahada yerini aldı.

Aras EDAŞ, bölgesel etkinliklerde ve tarihi önemi yüksek organizasyonlarda her zaman yer alıyor, enerji altyapısının kesintisiz işlemesini sağlamak için gerekli tüm hazırlıkları titizlikle yürütüyor. Bu kapsamda, Sarıkamış Harekatı'nın 111'inci yılı anma etkinliklerinde iki gün boyunca sahadaydı.

Birinci Dünya Savaşı sırasında Osmanlı ordusunun zorlu kış şartları altında gerçekleştirdiği Sarıkamış Harekatı'nın yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen anma programında, törenlerin sorunsuz yürütülebilmesi amacıyla enerji altyapısına yönelik tüm önlemler alındı. Tören alanlarındaki çadırlara jeneratörler aracılığıyla enerji sağlanırken, TRT canlı yayın alanı ile Allahüekber Dağları'nda oluşturulan sahnenin enerji ihtiyacı da jeneratör desteğiyle karşılandı.

Anma etkinlikleri süresince olası enerji kesintilerine karşı önleyici tedbirler alan Aras EDAŞ ekipleri, dağıtım merkezi ve bölgeyi besleyen kabinlerde görev alarak enerji arzının sürekliliğini sağladı. Tören boyunca sahada bulunan teknik ekipler, tüm sistemleri anlık olarak takip ederek herhangi bir aksaklığa karşı hazır bekledi.

Zorlu hava ve arazi koşullarına rağmen çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü belirten Kars İl Koordinatörü Zafer Demir, şunları söyledi: "Sarıkamış Harekatı, milletimizin hafızasında derin izler bırakmış, büyük fedakarlıkların yaşandığı tarihi bir mücadeledir. Bu anlamlı anma programlarının sorunsuz şekilde gerçekleştirilmesi için ekiplerimizle birlikte sahada gerekli tüm teknik ve operasyonel tedbirleri aldık. Tören süresince enerji arzının kesintisiz sağlanması için dağıtım merkezimizden sahaya kadar tüm noktaları anlık olarak takip ettik."

Aras EDAŞ, milli ve manevi değeri yüksek organizasyonlarda enerji arzının kesintisiz şekilde sağlanması sorumluluğu ile bölgedeki çalışmalarını titizlikle sürdürmeye devam ediyor. - KARS