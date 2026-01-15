Aras Elektrik'te Atama: Ahmet Atmaca Erzurum İl Koordinatörü Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Aras Elektrik'te Atama: Ahmet Atmaca Erzurum İl Koordinatörü Oldu

Aras Elektrik\'te Atama: Ahmet Atmaca Erzurum İl Koordinatörü Oldu
15.01.2026 13:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aras Elektrik, Ahmet Atmaca'yı Erzurum İl Koordinatörü olarak atayarak hizmet kalitesini artırmayı hedefliyor.

Elektrik dağıtım sektöründe bölgesel kalkınmaya sunduğu katkı, güçlü altyapısı ve kaliteli hizmet anlayışıyla öne çıkan Aras Elektrik, organizasyon yapısını güçlendirmeye yönelik önemli bir atamayı daha hayata geçirdi. Kurumsal vizyonu doğrultusunda deneyimli kadrolarla sorumluluk bölgesinde hizmet sunmaya devam eden Aras EDAŞ, aynı şirkette farklı görevlerde bulunan Ahmet Atmaca'yı Erzurum İl Koordinatörü olarak atadı.

Şirket bünyesinde çeşitli görevlerde yer alan Atmaca, üstlendiği sorumluluğu kurumsal vizyon ve kararlılıkla sürdürmeyi, yürütülen çalışmaları istikrarlı bir şekilde ileriye taşımayı hedefliyor. Bu atamayla birlikte, Erzurum genelinde yürütülen elektrik dağıtım hizmetlerinin planlı, sürdürülebilir ve kesintisiz şekilde devam etmesi amaçlanıyor.

Yeni görevine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Atmaca, Erzurum'da yürütülen çalışmalara katkı sunmayı, sahadaki faaliyetleri güçlü bir ekip çalışmasıyla yürütmeyi ve Aras Elektrik'in kurumsal hedefleri doğrultusunda görevini en iyi şekilde yerine getirmeyi amaçladığını ifade etti. Ayrıca müşteri memnuniyeti ve operasyonel süreklilik odağındaki yaklaşımla, bölgeye değer katan çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğine de vurgu yaptı.

Elektrik dağıtım sektöründe uzun yıllara dayanan tecrübeye sahip olan Atmaca, kariyeri boyunca Şube Müdürlüğü, Grup Yöneticiliği, Yatırım Tesis Koordinatörlüğü gibi birçok kritik görevde bulunarak önemli çalışmalara imza attı. Atmaca, sahip olduğu bilgi birikimi ve saha tecrübesiyle Erzurum'da yürütülen elektrik dağıtım hizmetlerine değer katmayı sürdürecek. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Ekonomi, Erzurum, Enerji, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aras Elektrik'te Atama: Ahmet Atmaca Erzurum İl Koordinatörü Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ablasının tabancayla öldürdüğü Eylül son yolculuğuna uğurlandı Ablasının tabancayla öldürdüğü Eylül son yolculuğuna uğurlandı
Leyla Aydemir davası sil baştan görülecek Leyla Aydemir davası sil baştan görülecek
Sosyal medyada canlı yayın yaparken denize atlayan kadını kurtardı Sosyal medyada canlı yayın yaparken denize atlayan kadını kurtardı
Oktay Saral ’’Fırsatçılık’’ dedi, vatandaşların paylaşımları peş peşe geldi Oktay Saral ''Fırsatçılık'' dedi, vatandaşların paylaşımları peş peşe geldi
Kadın hakimi bacağından vuran savcı tutuklandı Kadın hakimi bacağından vuran savcı tutuklandı
Bursa’da özel halk otobüsü şoförü çocukları sopayla kovaladı Bursa'da özel halk otobüsü şoförü çocukları sopayla kovaladı

13:23
Mutlu son Galatasaray’ın İstanbul’a getirdiği isimden transferi ilan eden hamle
Mutlu son! Galatasaray'ın İstanbul'a getirdiği isimden transferi ilan eden hamle
13:11
Fenerbahçe’de Kante için uçuş planı hazır: İmza aşamasına gelindi
Fenerbahçe'de Kante için uçuş planı hazır: İmza aşamasına gelindi
13:07
Bakan Fidan, Türkiye’nin Mısır ve Suudi Arabistan ile askeri ittifak görüşmesini doğruladı
Bakan Fidan, Türkiye'nin Mısır ve Suudi Arabistan ile askeri ittifak görüşmesini doğruladı
13:06
Fenomen Merve Sanay uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
Fenomen Merve Sanay uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
11:57
MSB görüntüleri yayınladı: Türkiye sınırında dikkat çeken hareketlilik
MSB görüntüleri yayınladı: Türkiye sınırında dikkat çeken hareketlilik
11:35
İran Devrim Muhafızları teyakkuza geçti: Hazırlık seviyemiz en üst düzeyde
İran Devrim Muhafızları teyakkuza geçti: Hazırlık seviyemiz en üst düzeyde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2026 13:45:40. #7.11#
SON DAKİKA: Aras Elektrik'te Atama: Ahmet Atmaca Erzurum İl Koordinatörü Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.