Aras Kargo, Nilüfer'i 3-0 Geçti

Salon: Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksi
Hakemler: Yavuz Akdemir, Arzu Uzatöz
Aras Kargo: Özge Nur Çetiner, Aslıhan Kılıç, Olaya, Merve Atlıer, Anthouli, Kalandadze, (Simay Kurt, İrem Çor, Nisa Eroğuz, Sude Taşbaş, Defne Başyolcu)
Nilüfer Belediyespor Eker: Yasemin Şahin, Buse Ünal Pehlivan, Edwards, Ecenur Aksoy, Ndiaye, Shemanova, (Merve İzbilir, Sude Gümüş, Cajic, Burcu Yönder, Öykü Saruhan, Sıla Zeynep Yaşar)
Setler: 25-19, 25-17, 25-13
Süre: 79 dakika
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 15. haftasında Aras Kargo, sahasında Nilüfer Belediyespor Eker'i 3-0 mağlup etti.
