- Aras Nehri'nde kaybolan çocuğun cesedi bulundu - Son Dakika

- Aras Nehri'nde kaybolan çocuğun cesedi bulundu

KARS - Aras Nehri'nde önceki gün boğulan çocuğun cesedini 'Kurbağa adamlar' buldu.

Kars'ın Kağızman İlçesi'nden geçen Aras Nehri'ne serinlemek için giren ve daha sonra gözlerden kaybolan 16 yaşındaki Azat Şafak'ın cesedi Artvin İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan 'Kurbağa adamlar' tarafından bulunarak karaya çıkarıldı.

İl Jandarma Komutanlığı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerince önceki gün başlatılan çalışmalar bugünde Artvin İl Emniyet Müdürlüğü'nden gelen 'Kurbağa adamlar' katımlıyla devam etti. Kurbağa adamlar başlattığı çalışmayla Azat Şafak'ın cansız bedenine ulaştı. Daha sonra karaya çıkarılan Azat Şafak'ın cansız bedeni ambulansa konularak Kağızman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan Aras Nehri'nde boğularak hayatını kaybeden Azat Şafak'ın yakınları Şafak'ın sudan çıkarılan cesedini görünce gözyaşlarına boğuldu. Sinir krizleri geçiren çocuğun yakınları jandarma ekipleri sakinleştirdi.