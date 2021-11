Araştırma: Almanya'da siyahiler "ırkçı ve ayrımcı" saldırılara maruz kalıyor - Son Dakika

Almanya'da yapılan bir araştırma, ülkede yaşayan siyah tenli insanlara günlük yaşam başta olmak üzere, iş sahası, kiralık ev bulma gibi birçok alanda "ırkçılık ve ayrımcılık" yapıldığını ortaya kondu.

Berlin merkezli Each One Teach One ve Citizens for Europe tarafından Almanya'da yaşayan yaklaşık 6 bin siyahiyle yapılan görüşmeler sonucunda elde edilen bilgilerin ışığında hazırlanan araştırma raporu yayımlandı.

Raporda, ülkede ayrımcılığı yasaklayan kanunların yürürlükte olmasına rağmen, Almanya'da siyahi vatandaşların ciddi oranda dışlama ve ırkçı tacizlerle karşı karşıya oldukları belirtildi.

Raporda, siyah tenli insanlar için Almanya'da "Ayrımcılık ve ırkçılığın yaygın sorun olmadığı hiçbir alan yok." denildi.

Konut piyasası, medya, kamu kurumları ve polis hizmetleri özellikle siyah tenli kişilerin en fazla ayrımcılığa maruz kaldığı alanlar olduğu vurgulanan raporda, ankete katılanların yüzde 50'den fazlası, bu alanlarda ayrımcılığın "çok sık" gerçekleştiğini belirtti.

Raporda, siyah tenli kişilerin, Almanya'da eğitim ve adalet sisteminde görevli memurlarla ciddi "ırkçı ve ayrımcılık" sorunu yaşadığı aktarıldı.