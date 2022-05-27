Araştırma: Evrimde Genetik İtici Güç Şimdiye Dek Düşünüldüğünden Daha Önemli Bir Etken - Son Dakika
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Araştırma: Evrimde Genetik İtici Güç Şimdiye Dek Düşünüldüğünden Daha Önemli Bir Etken

27.05.2022 15:29
Araştırma: Evrimde Genetik İtici Güç Şimdiye Dek Düşünüldüğünden Daha Önemli Bir Etken

KANBERRA, 27 Mayıs (Xinhua) -- Avustralyalı bilim insanları liderliğinde yürütülen bir araştırma, yaban hayvanlarında evrimin itici gücü olan hammaddenin şimdiye dek düşünüldüğünden daha bol bulunduğunu gösterdi.

KANBERRA, 27 Mayıs (Xinhua) -- Avustralyalı bilim insanları liderliğinde yürütülen bir araştırma, yaban hayvanlarında evrimin itici gücü olan hammaddenin şimdiye dek düşünüldüğünden daha bol bulunduğunu gösterdi. 27 kuruluştan 40 araştırmacı Perşembe günü yayınlanan bir çalışmada, Avustralya'da çöl çit kuşları, İskoç kızıl geyiği ve Tanzanya'da benekli sırtlan dahil olmak üzere 19 yaban hayvan popülasyonunda evrimin hızını sistematik olarak değerlendirdi. Darwinci evrim, küçük genetik farklılıkların, daha gelişmiş hayatta kalma ve üreme becerisi gibi kalıtsal varyasyonlara neden olarak evrimi doğal seleksiyon yoluyla gerçekleştirdiği sürece verilen addır.

Çalışmanın baş yazarı olan Avustralya Ulusal Üniversitesi (ANU) Biyoloji Araştırma Okulu'ndan Timothee Bonnet, araştırmacıların bulmaya çalıştıkları şeyin, "evrimin yakıtı" olan genetik farklılıkların yaban hayvanlarındaki yaygınlığı olduğunu söyledi. Araştırmacılar üç yıl süren veri taramalarının ardından, farklılıkların önceden düşünüldüğünden iki ila dört kat daha bol olduğunu saptadılar. Bonnet yaptığı açıklamada, "Her bir canlının ne zaman doğduğunu, kiminle çiftleştiğini, kaç yavru yaptığını ve ne zaman öldüğünü bilmemiz gerekiyordu. Bu çalışmaların her biri 30 yıldan uzun bir süre devam etti ve ekibe 2,6 milyon saat gibi inanılmaz bir alan verisi sundu" dedi.

Bonnet, "Bu verileri, üzerinde çalışma yapılan her bir hayvan hakkındaki genetik bilgilerle birleştirerek her bir popülasyonda bu hayvanların üreme becerilerinde genetik farklılıkların boyutunu hesapladık" dedi ve ekledi: "Bu yöntem, bir popülasyondaki tüm bireysel özellikler arasından doğal seleksiyona cevap olarak mevcut evrimin potansiyel hızını ölçmenin bir yolunu sunuyor. Bu, daha önceki yöntemlerle yapmayı başaramadığımız bir şey; bu nedenle bu denli büyük bir potansiyel değişim görebilmek ekip için sürpriz oldu." Araştırmacılara göre, elde edilen bulgular türlerin çevresel değişikliklere daha önce düşünüldüğünden daha hızlı adapte olabildikleri anlamına geliyor. Bununla birlikte, küresel ısınmanın hızının artmasıyla birlikte hayvanların bu hıza ayak uydurabilmesinin garanti olmadığını belirten Bonnet, "Ancak şunu söyleyebiliriz ki evrim, popülasyonların çevre değişikliklerine adapte olabilmesinde daha önce düşündüğümüzden çok daha önemli bir itici güçtür" dedi.

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Kaynak: Xinhua

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