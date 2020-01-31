Araştırma: Sihirli mantar bileşeni kansere bağlı psikiyatrik hastalıklara iyi geliyor - Son Dakika
Son Dakika Dünya Araştırma: Sihirli mantar bileşeni kansere bağlı psikiyatrik hastalıklara iyi geliyor - Son Dakika Dünya

Araştırma: Sihirli mantar bileşeni kansere bağlı psikiyatrik hastalıklara iyi geliyor

6 saat önce

Uzmanlar, uyuşturucu madde olarak da kullanılan sihirli mantarların (magic mushroom) içeriğinde bulunan psilosibin bileşeninin, kanser hastalığına bağlı psikolojik hastalıkların tedavisinde yardımcı olduğunu öne sürdü.

Araştırma: Sihirli mantar bileşeni kansere bağlı psikiyatrik hastalıklara iyi geliyor, System.String[]

Uzmanlar, uyuşturucu madde olarak da kullanılan 'sihirli mantar'ların (magic mushroom) içeriğinde bulunan psilosibin bileşeninin, kansere bağlı psikolojik hastalıkların tedavisinde yardımcı olduğunu öne sürdü.


New York Üniversitesi, Grossman Tıp Fakültesi'nden bir araştırma ekibi, ocak ayında yayımlanan çalışmalarında, sanrılara yol açtığı bilinen psilosibinin tek bir dozunun, kanserin neden olduğu stres ve endişe problemlerini çözmede antidepresan etkisi gösterdiğini ortaya koydu. Uzmanlar, psilosibinin psikoterapiyle desteklendiği takdirde 5 yıla kadar kansere bağlı varoluşsal ve duygusal problemleri ortadan kaldırdı sonucuna ulaştı.

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Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 01:52 
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