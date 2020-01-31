Son Dakika › Dünya › Araştırma: Sihirli mantar bileşeni kansere bağlı psikiyatrik hastalıklara iyi geliyor - Son Dakika Dünya
Araştırma: Sihirli mantar bileşeni kansere bağlı psikiyatrik hastalıklara iyi geliyor
6 saat önce
Uzmanlar, uyuşturucu madde olarak da kullanılan sihirli mantarların (magic mushroom) içeriğinde bulunan psilosibin bileşeninin, kanser hastalığına bağlı psikolojik hastalıkların tedavisinde yardımcı olduğunu öne sürdü.
Uzmanlar, uyuşturucu madde olarak da kullanılan 'sihirli mantar'ların (magic mushroom) içeriğinde bulunan psilosibin bileşeninin, kansere bağlı psikolojik hastalıkların tedavisinde yardımcı olduğunu öne sürdü.
New York Üniversitesi, Grossman Tıp Fakültesi'nden bir araştırma ekibi, ocak ayında yayımlanan çalışmalarında, sanrılara yol açtığı bilinen psilosibinin tek bir dozunun, kanserin neden olduğu stres ve endişe problemlerini çözmede antidepresan etkisi gösterdiğini ortaya koydu. Uzmanlar, psilosibinin psikoterapiyle desteklendiği takdirde 5 yıla kadar kansere bağlı varoluşsal ve duygusal problemleri ortadan kaldırdı sonucuna ulaştı.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 01:52
Son Dakika Kanser tedavisi gören sunucu Dilay Kemer'den güzel haber: 2. kez ilik nakli olacağım, dua edin Vatandaş, damacana su fiyatlarına gelen zamlar sonrası arıtma cihazlarına yöneldi Çin'den Türk vatandaşlarına kritik uyarı: Sokağa çıkmayın İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa'dan koronavirüs raporu! Alınması gereken önlemler açıklandı