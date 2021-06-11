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Araştırma: Türk halkının yüzde 28'i EURO 2020'de Türkiye'nin şampiyon olacağına inanıyor - Son Dakika

Araştırma: Türk halkının yüzde 28'i EURO 2020'de Türkiye'nin şampiyon olacağına inanıyor

11.06.2021 13:17
Araştırma: Türk halkının yüzde 28'i EURO 2020'de Türkiye'nin şampiyon olacağına inanıyor, System.String[]

Araştırma şirketi Areda Survey, EURO 2020 müsabakası öncesi 1000 kişinin katıldığı bir araştırma gerçekleştirdi.

Araştırma şirketi Areda Survey, EURO 2020 müsabakası öncesi 1000 kişinin katıldığı bir araştırma gerçekleştirdi. Araştırmaya göre, Türk halkının yüzde 28,1'i A Milli Futbol Takımının Euro 2020 turnuvasında şampiyon olacağına inandığı kaydedildi. Katılımcıların yüzde 25,4'ü ise Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır'ın turnuvaya damga vuracağını belirtti.

ALMANYA İLE KIYASIYA MÜCADELE

Araştırmada yer alan '2020 Avrupa Şampiyonu sizce hangi takım olur' sorusuna katılımcıların yüzde 29,4'ü Almanya cevabı verdi. İlgili soruya yüzde 28,1 oranında Türkiye cevabı verilirken, şampiyonanın diğer favorileri şöyle sıralandı: " İtalya yüzde 12, Fransa yüzde 11.4, İngiltere yüzde 6, İspanya yüzde 5, Belçika yüzde 3.6, Portekiz yüzde 1.8, diğer 2.5."

"UĞURCAN ÇAKIR'IN YILDIZI PARLAR"

Araştırmada ayrıca 'Türk Milli takımında EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nda yıldızı parlayacak/performansı ile dikkatleri çekecek futbolcu kim olur' şeklinde bir soru da yer aldı. Bu soruya katılımcıların yüzde 25,4'ü Uğurcan Çakır derken, Çakır'ı yüzde 22,4 ile Ozan Tufan, yüzde 19,5 ile Yusuf Yazıcı ve yüzde 19,2 ile Hakan Çalhanoğlu takip etti. Katılımcılara göre Türk Milli Takımının yıldızlaşacak oyuncularının listesi şöyle şekillendi: "Kerem Aktürkoğlu yüzde 17.4, Burak Yılmaz yüzde 16.5, Merih Demiral yüzde 14.4, Çağlar Söyüncü yüzde 13.6, Cengiz Ünder yüzde 13.2, Halil İbrahim Dervişoğlu yüzde 12.8, Altay Bayındır yüzde 11.2, İrfan Can Kahveci yüzde 10.5, Rıdvan Yılmaz yüzde 9.8, Taylan Antakyalı yüzde 9.3, Ozan Kabak yüzde 8.1, Kenan Karaman yüzde 7.7, Abdülkadir Ömür yüzde 5.5, Zeki Çelik yüzde 5.5, Kaan Ayhan yüzde 5, Mert Müldür yüzde 4.6, Okay Yokuşlu yüzde 4.3, Enes Ünal yüzde 3.6, Umut Meraş yüzde 3.1, Dorukhan Toköz yüzde 2.7, Mert Günok yüzde 2.2, Orkun Kökçü yüzde 2.1"

TAKIMIMIZ FİNAL OYNAR

Araştırmada 'Milli Takımı Euro 2020 Avrupa Şampiyonası'nda hangi aşamaya kadar gidebilir' şeklinde bir başka soru da yer aldı. İlgili soruya katılımcıların yüzde 45,2'si final oynar cevabı verdi. Aynı soruya verilen diğer yanıtlar şöyle: "Yarı final oynar yüzde 10,8, çeyrek final oynar yüzde 17,1, gruptan çıkar yüzde 17,4, gruptan çıkamaz yüzde 9,4 oldu."

İLK MAÇ BERABERE BİTER

Şampiyonaya A grubunda katılan Milli Takım, bugün saat 22: 00'de İtalya Milli Takımı'yla karşılaşacak. Areda Survey'in araştırmasına göre, vatandaşların yüzde 43,9'u ilk maçın berabere biteceğini düşünüyor. İlgili soruya verilen diğer yanıtlar ise şöyle: "Türkiye kazanır yüzde 32,8, İtalya kazanır ise yüzde 23,3."

Araştırma şirketi Areda Survey'in, EURO 2020 araştırması, 9-10 Haziran tarihleri arasında 1000 kişinin katılımıyla ve Bilgisayar Destekli Web Anketi (CAWI) yöntemi kullanılarak gerçekleşti.


Araştırma: Türk halkının yüzde 28'i EURO 2020'de Türkiye'nin şampiyon olacağına inanıyor

Euro 2020, Şampiyon, Türkiye, Türk, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Araştırma: Türk halkının yüzde 28'i EURO 2020'de Türkiye'nin şampiyon olacağına inanıyor - Son Dakika Spor


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