ARATOS'UN ANIT MEZARI İÇİN SOLİ POMPEİOPOLİS KAZI ZAMANI - Son Dakika

MERSİN'in merkez Mezitli ilçesinde tarihi 3 bin 500 yıl öncesine dayanan Soli Pompeiopolis Antik Kenti kazı alanı içerisinde, bu yıl başlayan kazıda 315-245 yıllarında yaşamış olan astroloji biliminin kurucusu, matematikçi, bilim adamı Aratos'un anıt mezarının ortaya çıkarılması için çalışmalar sürüyor.

Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Müzecilik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Remzi Yağcı başkanlığında 13 kişilik ekiple kazı çalışmaları başladı. Ağustos ayının sonunda tamamlanacak olan kazıda, astroloji biliminin kurucusu, matematikçi, bilim adamı Aratos'un anıt mezarı gün yüzüne çıkarılmaya çalışılacak.

Prof. Dr. Remzi Yağcı, Mersin'in dip tarihini veren Soli Pompeiopolis Antik Kenti'nde 21 yıldır kazı çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, "Soli Pompeipolis Mersin kültür mirasında çok önemli bir yere sahiptir. Mersin'in dip tarihini veren Soli Höyüğü, hem bir heykel galerisi gibi olması hem de limana bağlanan sütunlu caddesi ile önemli bir liman kentidir. M. Ö. 7'nci yüzyılda özellikle Grek kolonizasyonuna uğramış ardından yeni bir kent olarak karşımıza çıkmaktadır. Kazılar M.Ö. 2 bin yılının ilk yarısına kadar olan dönemi kapsamaktadır. Şu an kazılar 15'inci yüzyıl ile sınırlandırılmıştır. Mersin, Roma ve Helenistik dönemde aktif bir liman kent ve aynı zamanda büyük bir nüfusu barından yerleşim olmasının yanı sıra kesintisiz günümüze kadar ulaşmış bir uygarlık merkezi, aynı zamanda Doğu Akdeniz'in en büyük liman kentidir. General Pompei tarafından M.Ö. 65-66 yıllarında yeni bir ad ile anılır olmuş. Soli Pompeipolis'ten çıkan önemli eser heykellerdi. Bunların arasında imparator, filozof, tanrılar ve önemli devlet adamları var" dedi.

Bu yıl başlayan kazıda Aratos'un mezarını aradıklarını ifade eden Tağcı, "Burası Mezitli Belediyesi tarafından kamulaştırılarak Kültür Bakanlığına devredildi. Aratos, Helenistik dönemin en önemli şairlerindir, astronomlarındandır. Kralların himaye ettiği bir şahsiyettir. Solililer de kendi şehirlerinden çıkan bu değerli şahsiyete bir anıt mezar yaptırıyor. 19'uncu yüzyıl seyyahlar ve coğrafyacılar tarafından bu bölge ziyaret edildiğinde mezarın yeri işaretlenmiş. Kazının amacı, Aratos'un mezarının mimari açıdan gün yüzüne çıkartılması, daha sonra çevre düzeni ile restorasyonunun yaptırılmasıdır. Böylelikle Mersin çok önemli bir ziyaret merkezi kazanacak. Eğer sütunlu yol ve Soli Höyüğü ile bağlantısı kurulursa yerli ve yabancı turistlerin en önemli ziyaret merkezi olacak. Bu da Mersin ekonomisine önemli bir katkıda bulanacak" diye konuştu.