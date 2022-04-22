Arazi anlaşmazlığı nedeniyle kuzenini öldürdü - Son Dakika
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Arazi anlaşmazlığı nedeniyle kuzenini öldürdü

22.04.2022 00:01
Arazi anlaşmazlığı nedeniyle kuzenini öldürdü

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada, Latif Ertürk (28), kuzeni Ö.E. (23) tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada, Latif Ertürk (28), kuzeni Ö.E. (23) tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, saat 20.00 sıralarında Hacıaliler Mahallesi'nde meydana geldi. Ö.E. ile amcasının oğlu Latif Ertürk arasında iddiaya göre arazi sınır anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda Ö.E., kuzeni Latif Ertürk 'ü sol kasığından bıçakla yaraladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları müdahalenin ardından Ertürk, Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Ertürk yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma ekipleri şüpheli Ö.E. ile kavgaya karıştığı öne sürülen babası H.E.'yi (52) gözaltına aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


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Jandarma, Alaşehir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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