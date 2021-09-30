'Arazi toplulaştırma' eyleminde belediye binasına taş atan 2 kişi tutuklandı (2) - Son Dakika

'Arazi toplulaştırma' eyleminde belediye binasına taş atan 2 kişi tutuklandı (2)
30.09.2021 17:45
11 KİŞİ DAHA GÖZALTINDA Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 'arazi toplulaştırma' kararına belediye önünde tepki gösterilmesi, polisin buna müdahalesi sırasında binaya taş atılmasıyla ilgili başlatılan soruşturmada, kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, taş attıkları tespit edilen 11 kişiyi...
11 KİŞİ DAHA GÖZALTINDA
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 'arazi toplulaştırma' kararına belediye önünde tepki gösterilmesi, polisin buna müdahalesi sırasında binaya taş atılmasıyla ilgili başlatılan soruşturmada, kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, taş attıkları tespit edilen 11 kişiyi daha gözaltına aldı. Soruşturmada daha önce gözaltına alınan 8 kişiden 2'si tutuklanmış, 6'sı ise serbest bırakılmıştı.
Son Dakika 17:29 Honda'nın Gebze'deki fabrikasını satın alan HABAŞ, yerli hibrit otomobil üretimine başlayacak 17:16 Hafif ticari araç motosikletle çarpıştı! Motosiklet sürücüsü havaya uçtu 17:07 Bir annenin yürek yakan sözleri: Bedenimin yarısıyla çocuğumu büyütmek istiyorum 16:57 Azerbaycan-İran arasındaki restleşme sonrası sınıra asker gönderildi 16:53 CHP belediye meclis üyesi iple asılı halde ölü bulundu 16:22 Artvin'de bir liseyi ziyaret eden kaymakamın "Hoş geldiniz" diyerek elini uzatan öğretmeni sınıftan kovduğu iddia edildi 16:15 Evini kapatarak otele yerleşen Nejat İşler: Bir sırt çantasına sığdı her şey 15:04 Yediemin otoparklarındaki araçlar, ihaleyle yarı fiyatına satışa çıktı