Arçelik, Indesitjsc ve Whirlpool Llc'yi 220 Milyon Euro'ya Satın Alıyor - Son Dakika
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Arçelik, Indesitjsc ve Whirlpool Llc'yi 220 Milyon Euro'ya Satın Alıyor

28.06.2022 16:19
Arçelik, Indesitjsc ve Whirlpool Llc'yi 220 Milyon Euro'ya Satın Alıyor

Arçelik, ABD’de beyaz eşya üretimi yapan Whirlpool'un Rusya'daki üretim ve eski Sovyet ülkelerindeki satış ve pazarlama faaliyetlerini azami 220 milyon euroya satın almak için anlaşma imzaladı.

Arçelik, ABD'de beyaz eşya üretimi yapan Whirlpool'un Rusya'daki üretim ve eski Sovyet ülkelerindeki satış ve pazarlama faaliyetlerini azami 220 milyon euroya satın almak için anlaşma imzaladı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, gerekli izinlerin ve anlaşma koşullarının karşılanmasının ardından Arçelik, Indesit International JSC ve Whirlpool RUS LLC şirketlerinin tamamını Whirlpool EMEA SpA'dan satın alacak.

SATIN ALMA BEDELİ ÜST SINIRI 220 MİLYON EURO

Satın alınan varlıklar arasında Rusya'nın Lipetsk kentinde yılda 2,8 milyon adet soğutucu ve çamaşır makinesi üretimi yapan 2 bin 500 çalışanlı üretim tesisi de yer alıyor. Satın alma bedelinin çeşitli değişkenlere göre belirlendiği kaydedilerek, şu anki satın alma bedeli üst sınırının 220 milyon euro olduğu belirtildi.

Arçelik'in satın aldığı şirketler Rusya, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan, Özbekistan, Ermenistan, Gürcistan, Azerbeycan, Kazakistan, Belarus ve Moğoliastan pazarında faaliyet gösteriyor.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Finans Arçelik, Indesitjsc ve Whirlpool Llc'yi 220 Milyon Euro'ya Satın Alıyor - Son Dakika

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