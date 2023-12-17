Arda Güler oynayacak mı? Real Madrid, Villarreal maçının kamp kadrosunu açıkladı

Yavaş\'a en sert muhalefeti yapan isim bir adım önde

Fenerbahçe'de Real Madrid'e rekor bonservisle transfer olan Arda Güler, sezon başından yaşadığı sakatlıklardan yakasını kurtaramaması nedeniyle henüz maça çıkamadı. Son olarak bireysel antrenmanlara başlayan Arda Güler'in Villarreal maçında kadrosu olması bekleniyordu.

KAMP KADROSUNDA ARDA GÜLER YOK

TSİ 23:00'te Villarreal'i konuk edecek olan Real Madrid, maçın kamp kadrosunu resmi olarak açıkladı. Kadrodu Arda Güler'e yer verilmedi.

Real Madrid'in Villarreal maçı kadrosunda şu isimler yer alıyor: Lunin, Kepa, Mario de Luis, Alaba, Nacho, Lucas V., Fran Garcia, Rüdiger, Mendy, Tobias, Bellingham, Kroos, Modric, Valverde, Tchouameni, Ceballos, Nico Paz, Rodrygo, Joselu, Brahim.