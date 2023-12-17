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Arda Güler oynayacak mı? Real Madrid, Villarreal maçının kamp kadrosunu açıkladı - Son Dakika
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Arda Güler oynayacak mı? Real Madrid, Villarreal maçının kamp kadrosunu açıkladı

Real Madrid, Villarreal maçının kamp kadrosunu açıkladı. Sakatlığını atlatarak bireysel antrenmanlara başlayan Arda Güler'e kamp kadrosunda yer verilmedi.

17.12.2023 - 00:12,  Güncelleme: 00:37
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Fenerbahçe'de Real Madrid'e rekor bonservisle transfer olan Arda Güler, sezon başından yaşadığı sakatlıklardan yakasını kurtaramaması nedeniyle henüz maça çıkamadı. Son olarak bireysel antrenmanlara başlayan Arda Güler'in Villarreal maçında kadrosu olması bekleniyordu.

Arda Güler oynayacak mı? Real Madrid, Villarreal maçının kamp kadrosunu açıkladı

KAMP KADROSUNDA ARDA GÜLER YOK

TSİ 23:00'te Villarreal'i konuk edecek olan Real Madrid, maçın kamp kadrosunu resmi olarak açıkladı. Kadrodu Arda Güler'e yer verilmedi.

Real Madrid'in Villarreal maçı kadrosunda şu isimler yer alıyor: Lunin, Kepa, Mario de Luis, Alaba, Nacho, Lucas V., Fran Garcia, Rüdiger, Mendy, Tobias, Bellingham, Kroos, Modric, Valverde, Tchouameni, Ceballos, Nico Paz, Rodrygo, Joselu, Brahim.

Arda Güler oynayacak mı? Real Madrid, Villarreal maçının kamp kadrosunu açıkladı
Arda Güler oynayacak mı? Real Madrid, Villarreal maçının kamp kadrosunu açıkladı
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Real Madrid, Villarreal, Arda Güler, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Futbol Arda Güler oynayacak mı? Real Madrid, Villarreal maçının kamp kadrosunu açıkladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Arda Güler oynayacak mı? Real Madrid, Villarreal maçının kamp kadrosunu açıkladı - Son Dakika
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