Arda Turan, deplasman dönüşü sokakta sabahladı

Galatasaraylı futbolcu Arda Turan, şampiyonluk yolundaki kritik viraj olan ve 4-1 kazandıkları Denizlispor deplasmanı dönüşünde evinin anahtarlarını tesiste unuttu. Eşi ve çocuklarını uyandırmamak için zile basmak istemeyen Turan, geceyi site sokağında arabasının içinde geçirdi. Bu anları sosyal medya hesabından paylaşan yıldız futbolcu, "Çocukları ve eşi uyanmasın diye zile basmayan! Arabada cumartesi hayali kuran Arda yoklaması alırım" ifadelerini kullandı.

Gece yarısı ailesini uyandırmamak için zile basmayan Arda Turan, arabada zaman geçirdiği esnada kişisel sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımda bulundu. Arda Turan, söz konusu paylaşımında cumartesi günü şampiyonluk hayali kurduğunu ifade etti. "ANAHTARINI TESİSTE UNUTMUŞ" Deneyimli oyuncu, "Maçtan dönmüş, anahtarını tesiste unutmuş! Çocukları ve eşi uyanmasın diye zile basmayan! Arabada cumartesi hayali kuran Arda yoklaması alırım..." yazdı.

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