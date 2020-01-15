Arda Turan ile ilgili bomba iddia! Brezilya'ya gidiyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Arda Turan ile ilgili bomba iddia! Brezilya'ya gidiyor - Son Dakika Spor

Arda Turan ile ilgili bomba iddia! Brezilya'ya gidiyor

1 saat önce

Geçtiğimiz günlerde Medipol Başakşehir ile sözleşmesini fesheden ve Galatasaray'a döneceği konuşulan Arda Turan ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Deneyimli oyuncunun kariyerini Brezilya'da sürdürmek istediği ve Arda için Brezilya'da kulüp arandığı bildirildi.

Başakşehir ile olan sözleşmesini fesheden Arda Turan için Brezilya'dan sürpriz bir iddia geldi. O Globo'nun haberinde Arda Turan; Savio, Guilherme Siqueira ve Marcos Marinho isimli iş adamlarının şirketi "You First Sports" isimli şirketle menajerlik sözleşmesi imzaladı. Bu anlaşmanın ilk adımı olarak da Arda Turan'ın Flamengo ve Palmeiras'a önerildiği kaydedildi.

"ARDA'NIN TRANSFERİ KONUSUNDA YETKİMİZ VAR"

Arda Turan'ın yıllık ücretini karşılayabilecek kulüpler arasında Flamengo ve Palmeiras'ın olduğu söylenirken haberde ayrıca bonservis bedeli ödenmeden yapılacak bu tip bir transferin cazip olabileceği kaydedildi. You First Sports isimli menajerlik şirketinin sahiplerinden Guilherme Siquera ise yaptığı açıklamada, "Arda'nın transferi konusunda yetkimiz var. Zamanı gelince kulüplerle konuşacağız" ifadelerini kullanmakla yetindi.

FİLİPE LUİS DEVREDE

Arda Turan'ın Brezilya futbol dünyasına attığı bu adıma ise Atletico Madrid'den takım arkadaşı Filipe Luis'in ön ayak olduğu belirtiliyor. Brezilya kulüpleri için Arda'nın alacağı ücret ülkenin en yüksek ücreti olmasa da her kulübün alabileceği çapta bir isim olmadığı kaydediliyor.

(Sporx)

Arda Turan ile ilgili bomba iddia! Brezilya'ya gidiyor
Başakşehir, Arda Turan, Palmeiras, Brezilya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 12:14 
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