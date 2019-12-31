Ardahan Barosu Başkanı Yıldız, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ardahan Barosu Başkanı Yıldız, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika

Ardahan Barosu Başkanı Yıldız, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

Ardahan Barosu Başkanı Osman Nuri Yıldız, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Ardahan Barosu Başkanı Yıldız, AA'nın

Ardahan Barosu Başkanı Osman Nuri Yıldız, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Yıldız, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde oylamaya sunulan fotoğrafları inceledi.


Haberde Hakan Burak Altunöz'ün "Sarıkamış şehitleri anısına" fotoğrafını tercih eden Yıldız, yaşamda Halil Fidan'ın " Harran'da yaşam", sporda da Hüseyin Yıldız'ın "Çıldır Gölü'nde kış şöleni" başlıklı karesini seçti.

Yıldız, fotoğrafların hepsinin birbirinden güzel ve anlamlı olduğunu belirterek, "Bayrağa karşı hassasiyetimizden dolayı bayrağın karla birleştiği, beyaz ve kırmızının buluştuğu noktada çekilen 'Sarıkamış şehitleri anısına' adlı fotoğrafı beğendim. Bu, artık bilinen bir yarışma oldu. Her yıl takip ediyoruz, sembol bir yarışma ve sonuçları merakla bekleniyor. Dileriz ki acının değil de mutluluğun resimlerinin çekildiği kareler yakalanabilsin. 2020 yılını öyle umut ediyoruz." dedi.

Osman Nuri Yıldız, Hüseyin Yıldız, Sarıkamış, Ardahan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 12:08 Kaynak: AA
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