Ardahan'da 619 Konutun Hak Sahipleri Belirlendi

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Ardahan'da inşa edilecek 619 konutun hak sahipleri, çekilen kurayla belirlendi.

Ardahan Üniversitesi Aşık Şenlik Kültür Merkezi'nde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Noter huzurunda düzenlenen kura töreninde, asil ve yedek listeler tespit edildi.

Programa, Vali Yardımısı Mehmet Sert, TOKİ Başkan Yardımcısı Hakan Akbulut, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Kıvanç Oktay'ın yanı sıra diğer ilgililer ve hak sahipleri katıldı.

Vali Yardımcısı Sert, kura sonucu listeye giren hak sahiplerini tebrik etti.