Ardahan'da Bulunan Yaralı Kurt Kars'ta Tedavi Altına Alındı

Ardahan'da yaralı halde bulunan ve Kars'ta tedavi altına alınan yaralı kurt hızla iyileşiyor.

Ardahan'da yaralı halde bulunan ve Kars'ta tedavi altına alınan yaralı kurt hızla iyileşiyor.



Ardahan'da sürücüler tarafından yol kenarında yaralı halde bulunan kurt, Ardahan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince tedavisi yapılmak üzere Kars'a getirildi.



Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi altına alınan ve arka bacaklarında kırık olduğu tespit edilen kurdun genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ardahan'da yol kenarında bulunan hayvana yoldan geçen bir aracın çarptığı ileri sürüldü. - KARS

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