Ardahan'da buzağı ölümlerinin önlenmesi amacıyla protokol imzalandı - Son Dakika
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Ardahan'da buzağı ölümlerinin önlenmesi amacıyla protokol imzalandı

6 saat önce

Ardahan Valiliği, Damızlık ve Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanlığı ile Ardahan Ziraat Odası arasında buzağı ölümleri ve hayvan hastalıklarıyla mücadele kapsamında protokol imzalandı.

Ardahan'da buzağı ölümlerinin önlenmesi amacıyla protokol imzalandı, System.String[]

Ardahan Valiliği, Damızlık ve Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanlığı ile Ardahan Ziraat Odası arasında buzağı ölümleri ve hayvan hastalıklarıyla mücadele kapsamında protokol imzalandı.

Valilikteki imza törenine, Vali Mustafa Masatlı'nın yanı sıra Ardahan Ziraat Odası Başkanı Latifşah Sural, Damızlık ve Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yunus Baydar, Tarım ve Orman İl Müdürü Turgay Şişman ile diğer ilgililer katıldı.

Masatlı, burada yaptığı konuşmada, söz konusu protokol ile bölgedeki buzağı ölümlerinin minimize etmeyi amaçladıklarını söyledi.

Konunu önemli olduğunu ve destek verenlere teşekkür eden Masatlı, şunları kaydetti:

"İl Özel İdaremizce 250 bin, Damızlık ve Sığır Yetiştiricileri Birliğince 130 bin, Ziraat Odasınca da 20 bin lira olmak üzere toplam 400 bin liralık bütçe ile bölgedeki gebe büyükbaş hayvanlara ücretsiz olarak bakteriyel ve viral kaynaklı hastalıklarla mücadele aşısı yapılacak. Bu noktada önemli gelişmeler sağladık. Bundan sonraki aşamada buzağı kayıplarını en aza indirmek için aşı çalışması yapacağız. Bu kapsamda vatandaşlarımızın ahırlarına kadar giderek gebe büyükbaş hayvanlara aşı yapılacak. Bu aşılarla 30 bin buzağı ölümünün önüne geçmeyi hedefliyoruz."

Ardahan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 03:56 Kaynak: AA
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