Ardahan\'da Buzlanan Yolda 16 Tır Kurtarıldı

Ardahan'da kar yağışının ardından meydana gelen buzlanma nedeniyle yolda kalan 16 tır ekiplerce kurtarıldı.
Kentin birçok noktasında kar ve tipinin oluşturduğu buzlanmadan dolayı ulaşımda aksamalar yaşanıyor.
Ardahan-Çıldır kara yolunun Ölçek-Çamlıçatak mevkisinde yoğun buzlanmadan dolayı 16 tır mahsur kaldı.
Karayolları 183. Şube Şefliği ekiplerince yapılan çalışmanın ardından tırlar kurtarıldı.
