Son Dakika Haberleri: Ardahan'da Dondurucu Soğuklar Etkili Oluyor

Ardahan'da Dondurucu Soğuklar Etkili Oluyor

1 saat önce

Ardahan'da dondurucu soğuklar etkili oluyorARDAHAN - Ardahan'da vatandaşlar günlerdir etkisini gösteren Sibirya soğuklarından korumak istedikleri araçlarının üzerine battaniye örttü.

Ardahan'da dondurucu soğuklar etkili oluyor

ARDAHAN - Ardahan'da vatandaşlar günlerdir etkisini gösteren Sibirya soğuklarından korumak istedikleri araçlarının üzerine battaniye örttü.
Ardahan'da dondurucu soğuklar etkili oluyor. Gece sıfırın altında 26 dereceye kadar düşen sıcaklıklar nedeniyle araç sahipleri farklı önlemler alıyor. Bazıları araçlarının üzerine halı, kilim ve battaniye sererken, bazıları da brandalarla her tarafını kapatarak dizel araçlarının motorunu donmaktan korumaya çalışıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 09:51 Kaynak: İHA

Sibirya, Ardahan, Genel
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