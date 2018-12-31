Ardahan'da Dondurucu Soğuklar Etkili Oluyor
1 saat önce
Ardahan'da dondurucu soğuklar etkili oluyorARDAHAN - Ardahan'da vatandaşlar günlerdir etkisini gösteren Sibirya soğuklarından korumak istedikleri araçlarının üzerine battaniye örttü.
Ardahan
'da dondurucu soğuklar etkili oluyor
ARDAHAN - Ardahan'da vatandaşlar günlerdir etkisini gösteren Sibirya
soğuklarından korumak istedikleri araçlarının üzerine battaniye örttü.
Ardahan'da dondurucu soğuklar etkili oluyor. Gece sıfırın altında 26 dereceye kadar düşen sıcaklıklar nedeniyle araç sahipleri farklı önlemler alıyor. Bazıları araçlarının üzerine halı, kilim ve battaniye sererken, bazıları da brandalarla her tarafını kapatarak dizel araçlarının motorunu donmaktan korumaya çalışıyor.
Son Dakika
» Genel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 09:51 Kaynak: İHA
Herkes Bu Kuzuların Peşinde! Almak İçin 6 Ay Öncesinden Kapora Veriyorlar
Hayvanlara Yem Götürürken Kurtla Karşılaşan Vatandaş O Anları Cep Telefonuna Kaydetti
Uludağ'da Adım Atacak Yer Kalmadı
Antalya'da Aleyna Tilki İzdihamı