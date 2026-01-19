Ardahan'da Kar Küreme Aracı Devrildi

Ardahan'da, kar küreme ve tuzlama çalışması yapan araç devrildi.
Kentte gün boyu etkisini sürdüren kar ve buzlanma ulaşımı aksatıyor.
Ardahan-Kars kara yolunun Putka Gölü mevkisinde kar küreme ve tuzlama çalışması yapan iş makinesi devrildi.
Olay yerine jandarma, polis ve Karayolları ekipleri yönlendirildi.
Kazanın ardından aracın kaldırılması için çalışma başlatıldı.
