Ardahan'da orman yangını - Son Dakika

Ardahan'da orman yangını
6 saat önce
Ardahan'da orman yangını Ardahan'da merkez Kartalpınar köyünde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Ardahan'da orman yangını
ARDAHAN - Ardahan'da merkez Kartalpınar köyünde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Edinilen bilgiye göre Ardahan'a 14 kilometre uzaklıkta bugün saat 15.00 sıralarında Ardahan merkez Kartalpınar köyü şahin tepesi bölgesindeki ormanlık alanda bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Verici istasyonlarının bulunduğu bölgeye itfaiye araçları ve arazözler sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 07:23 Kaynak: İHA
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