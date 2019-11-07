Son Dakika Haberleri: Ardahan'da tarihi eser kaçakçılarına operasyon
Son Dakika 3. Sayfa Ardahan'da tarihi eser kaçakçılarına operasyon

Ardahan'da tarihi eser kaçakçılarına operasyon

7 saat önce

Ardahan'ın Damal ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda Osmanlı dönemine ait 3 parça tarihi eser ele geçirildi.

Ardahan'da tarihi eser kaçakçılarına operasyon, System.String[]

Ardahan'ın Damal ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda Osmanlı dönemine ait 3 parça tarihi eser ele geçirildi. Tarihi eserleri pazarlamaya çalışan 1 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, bir istihbaratı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ve Damal İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Damal ilçesinde bir şahsın elinde tarihi eser bulunduğu ve satmak için müşteri aradığını belirledi. Gerçekleştirilen operasyon sonucu bir şahıs satmaya çalıştığı Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen 1 adet tas ve 2 adet kase ile birlikte suçüstü yakalandı. - ARDAHAN

Ardahan, Damal, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 08:05 Kaynak: İHA
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