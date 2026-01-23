Ardahan'da Tırlara Kar Engeli

Ardahan'da, Türkgözü-Posof- Damal kara yolunda kar ve tipi nedeniyle tırların geçişine izin verilmiyor.
Kent genelinde etkisini sürdüren yoğun kar ve tipi, özellikle yüksek noktalarda ulaşımı aksatıyor.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle Türkgözü Gümrük Kapısı'na geçiş sağlayan Türkgözü-Posof-Damal kara yolunun Ilgar mevkisi, tırların geçişine kapatıldı.
Öte yandan, 4 gün önce tırlara kapatılan Ardahan-Şavşat kara yolunda ulaşım halen kontrollü sağlanıyor.
Ekipler, yollarda karla mücadele ve tuzlama çalışması yürütüyor.
