Ardahan Fen Lisesi'nde Tatil Öncesi Bakım - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Ardahan Fen Lisesi'nde Tatil Öncesi Bakım

Ardahan Fen Lisesi\'nde Tatil Öncesi Bakım
29.01.2026 12:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ardahan Fen Lisesi, tatilde bakım ve onarım çalışmalarıyla hijyenik eğitim ortamı hazırladı.

Ardahan Fen Lisesi idarecileri, yarıyıl tatilinde çalışanlarla okulun bakım, onarım, boya ve yenileme işlerini yaparak, öğrencilerin daha iyi ortamda eğitim almaları için mesai yaptı.

Okul müdürü Aşkın Hüseyinoğlu ve yardımcıları, öğrencilerin yarıyıl tatilinde olması dolayısıyla okulun badana, sıva, boya ve temizlik gibi eksikliklerini tamamlamak için çalışanlarla kolları sıvadı.

Malzemeleri eline alıp sınıf koridor demeden bakım ve onarım çalışmaları yapan idareciler, öğrencileri hijyenik bir ortamda karşılayacak olmanın heyecanını yaşıyor.

10 derslikli, 280 öğrencinin eğitim gördüğü okulda, farklı branşlarda 26 öğretmen görev yapıyor.

Okul Müdürü Aşkın Hüseyinoğlu, AA muhabirine, 2025-2026 eğitim ve öğretim yılının 2. dönemine çeşitli çalışmalar yaparak hazırlandıklarını söyledi.

Çalışma kapsamında sınıfların tamamını gözden geçirdiklerini belirten Hüseyinoğlu, "Boya ve badana işi yaptık, daha sonra genel bir temizlik ve sıraları yerlerine dizdik. Önümüzdeki hafta öğrencilerimizi daha güzel ve sağlıklı bir ortamda eğitim öğretimle buluşturmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Tüm çalışan arkadaşlarıma, idarecilerime yaptıkları gayretten dolayı teşekkür ediyorum. Canı gönülden çalışıp okulumuzu temiz bir şekilde öğrencilerimize hazırladılar." dedi.

Müdür yardımcısı Muhsin Okcu da öğrencilerin daha iyi bir ortamda eğitim görmeleri için çalıştıklarını anlattı.

Tatilin ardından 2 hafta boyunca boya ve temizlik benzeri çalışmalarda isteyerek görev aldığını işaret eden Okcu, "Çocuklarımızın daha hijyenik bir ortamda eğitim öğretim sürecine dahil olmaları için bu çalışmayı canı gönülden yaptık. Okuldaki temizliğin bir parçası olmak zaten olması gereken bir şey. Bu çalışma bizim için önceliklerimizdendir. Bu yüzden böyle bir çalışmanın parçası olmak gurur ve mutluluk verici." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Ardahan, Güncel, Tatil, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ardahan Fen Lisesi'nde Tatil Öncesi Bakım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emekli öğretmeni 117 bin dolar dolandırdı, suç ortağı payını ödemeyince ihbar etti Emekli öğretmeni 117 bin dolar dolandırdı, suç ortağı payını ödemeyince ihbar etti
Cevdet Yılmaz: 10 yılda doğurganlık hızı en fazla azalan 5. ülke Türkiye Cevdet Yılmaz: 10 yılda doğurganlık hızı en fazla azalan 5. ülke Türkiye
ASO Başkanı Ardıç: Yeşil pasaport sanayicilere de verilmeli ASO Başkanı Ardıç: Yeşil pasaport sanayicilere de verilmeli
İşte Türk polisi Ambulans gelene kadar yaşlı kadının elini bırakmadı İşte Türk polisi! Ambulans gelene kadar yaşlı kadının elini bırakmadı
Milletvekilini uyuşturup cinsel saldırıya teşebbüs eden eski senatörün cezası belli oldu Milletvekilini uyuşturup cinsel saldırıya teşebbüs eden eski senatörün cezası belli oldu
Amazon 16 bin kişiyi daha işten çıkarıyor Amazon 16 bin kişiyi daha işten çıkarıyor

12:58
2,5 saatte bir ailenin ocağını söndürdü: İşte bir ilimizin konuştuğu o canavar
2,5 saatte bir ailenin ocağını söndürdü: İşte bir ilimizin konuştuğu o canavar
12:39
Bakanlıktan ünlü markaya büyük şok Tamamı piyasadan toplatılıyor
Bakanlıktan ünlü markaya büyük şok! Tamamı piyasadan toplatılıyor
12:08
Arteta’lı Arsenal, Şampiyonlar Ligi’nde tarih yazdı
Arteta'lı Arsenal, Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazdı
12:07
ABD-İran gerginliği tırmanırken Türkiye’ye kritik ziyaret
ABD-İran gerginliği tırmanırken Türkiye'ye kritik ziyaret
11:37
Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, sahile yapılacak cami projesine karşı çıktı
Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, sahile yapılacak cami projesine karşı çıktı
11:29
1 Şubat itibarıyla başlıyor e-Devlet’ten onay vermeyen tapulu evini satamayacak
1 Şubat itibarıyla başlıyor! e-Devlet'ten onay vermeyen tapulu evini satamayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2026 13:13:41. #7.11#
SON DAKİKA: Ardahan Fen Lisesi'nde Tatil Öncesi Bakım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.