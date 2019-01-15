Ardahan'ın Göle İlçesinde Okullar Yarın Tatil
17 dakika önce
Ardahan'ın Göle ilçesinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle okullar yarın tatil edildi.
Ardahan
'ın Göle
ilçesinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle okullar yarın tatil edildi.
Göle Kaymakamlığından yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ilçe merkezi ve taşımalı eğitim kapsamındaki tüm okulların tatil edildiği bildirildi.
Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı belirtildi.
Öte yandan ilçenin Ardahan bağlantılı yollarında da kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana geldi.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 11:59 Kaynak: AA
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