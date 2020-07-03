Ardahan Üniversitesi'nde yönetim krizi - Son Dakika

Ardahan Üniversitesi'nde yönetim krizi

Öğretim üyelerinden üniversite rektörüne büyük öfke

Prof. Dr. Erdoğan Altınkaynak: "Bilim adamı oyuncak mı? Önünde eğilmek, yalakalık yapmak bilim adamının işi değildir"

"Bilim ve sanat itibar görmediği yerden gider"

Ardahan Üniversitesi'nde 360 olan yabancı öğrenci sayısı 30'a düştü

Onlarca akademisyen Ardahan'dan ayrıldı

ARDAHAN - Ardahan Üniversitesi'nde görev yapan çok sayıda öğretim üyesi yönetimin uyguladığı baskı nedeniyle başka üniversitelere gidiyor, birçoğu da yok yere açılan soruşturmalar nedeniyle büyük bir huzursuzluk yaşıyor.

Ardahan'da kurulduğu yıllarda önemli hamleler gerçekleştiren ve Kafkasya Üniversiteler Birliğinin kurulmasına öncülük eden Ardahan Üniversitesi bugünlerde hem öğretim üyelerini hem de öğrencilerini kaybediyor. Üniversitede 350 olan yabancı öğrenci sayısı bugünlerde 30'a düşerken, üniversiteler sıralamasında 30'lu sıralamalardan 180'inci sıralara gerileyerek kan kaybetmeye devam ediyor.

Ardahan Üniversitesi İnsanı Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdoğan Altınkaynak da 11 yıldır görev yaptığı Ardahan Üniversitesi'nde yaşanan bu gelişmelerden dolayı büyük bir üzüntü ve kırgınlık yaşıyor.

Halk edebiyatı alanında başarılı çalışmalar yapan öğretim üyesi Altınkaynak, birçok ülkede bulundu. Ulusal ve uluslararası önemli çalışmalara imza atmış bir bilim adamı olarak 2 yıl Kazakistan'da, 2 yıl Kırım'da Altay'da Gürcistan'da görev yaptı. 100'ün üzerinde yayını 100'ün üzerinde makalesi bulunuyor.

Kars ve Giresun üniversitelerinde görev yapan Prof. Dr. Erdoğan Altınkaynak, 11 yıldır Ardahan Üniversitesinde görev yapıyor. MYO Müdürlüğü, dekan vekilliği, bölüm başkanlığı görevlerinde bulunan Prof. Dr. Erdoğan Altınkaynak, Güzel Sanatlar Fakültesi resim bölümünü kurdu.

Ardahan Üniversitesinde son zamanlarda bilim üretmek yerine adam kayırmacılık ve Rektörün kendi düşüncesinde olmayan öğretim üyelerine baskı yapıldığını öne süren Prof. Dr. Erdoğan Altınkaynak, "Gerekli gereksiz soruşturmalar açılıyor. Bazen iftira boyutunda soruşturmalar yapılıyor. Özlük haklarına yönelik saldırılar yapılıyor. Öğretim üyelerinin bilimsel programlara katılımları engellendi. Korkunç derecede bir itibarsızlaştırma söz konusu. Profesör varken doçent, doçent varken yardımcı doçent, yardımcı doçent varken okutman göreve getirilemez. Ben yaptım oldu anlamında icraatlar yapılıyor. Kanun veya kanunsuz istedikleri yapılıyor. Öğrenciyi memnun etmezseniz olmaz. Daha önce 7-24 öğrenci merkezli bir üniversiteydi. Merkeze insanı koyan bir üniversiteydi. Öğretim görevlileri ile ilgili olarak hak edene hak ettiği görevler verilmedi, Türk Dili Edebiyatı bölümünde yükselmesi, kadrosu verilmediği için çok sayıda hocamız üniversiteden ayrıldı. Öğrenci sayımız azalıyor. Yabancı öğrenci sayımız 360'lardayken bugün bu rakam 30'ların altına düştü. Öğretim üyeleri cezalandırılıyor. Kafkasya üniversiteler birliğinden ayrılarak, etkili öğretim üyelerin üniversiteden uzaklaştırılması, ehliyetsiz ve liyakatsiz kadrolar alınarak üniversitenin kadrosu zayıflatıldı.

Bilim adamı oyuncak mı? Önünde eğilmek, yalakalık yapmak bilim adamının işi değildir. Bilim adamının cübbesinin düğmesi yoktur. Savcının hakimin düğmesi yoktur. Din adamlarının cübbesinin önünde düğmesi yoktur kimsenin önünde eğilmesinler diye. Bilim ve sanat itibar görmediği yerden gider.

Buraya 10 yılımı verdim. Emeklerimi zayi edemem. Sayın Mehmet Biber geldikten sonra her şey tersine dönmeye başladı. Üniversiteye katkı sağlayan onlarca önemli bilim adamı üniversiteden uzaklaştırıldı. 29. sıralardan 180'inci sıraya düştü. Yani son sıradayız. Üniversiteye puan kazandıran adamlar uzaklaştırıldı. Büyük projelere imza atılamadı. Proje yapacak üretecek adamlar gittiler. Öğretim üyelerinin üzerine baskı yapılıyor.

Öğrenci sayımız düşüyor. Kapanan fakültelere eleman alınıyor, çalışan fakültelere eleman alınmıyor. Genç elamanlara kadro verilmiyor. Üniversitenin sahip olduğu alanlar başkalarına devrediliyor" şeklinde konuştu.