Ardahan'da 9 Ağustos 2023'de göreve başlayan Vali Hayrettin Çiçek, Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile Karaman Valiliği'ne atandı. Vali Çiçek'in yerine ise araman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli'nin ataması yapıldı. - ARDAHAN
Son Dakika › Yerel › Ardahan Valisi Çiçek Karaman'a Atandı - Son Dakika
