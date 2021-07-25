Ardahan Valisi Hüseyin Öner trafik denetimine katıldı - Son Dakika

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, trafik kontrol noktasındaki denetime katıldı.

Öner, Ardahan İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal ve İl Jandarma Komutanı Albay Ali Naci Aldemir ile Ardahan- Artvin kara yolunun Yokuşdibi köyü kavşağındaki polis ve jandarma ekiplerinin ortak denetim noktasını ziyaret etti.

Durdurulan araçların sürücülerine kurallara uymaları konusunda uyarılarda bulunan Öner, çocuklara da oyuncak, şeker ve düdük hediye etti.

Öner, gazetecilere yaptığı açıklamada, 9 günlük bayram tatili dolayısıyla dönüş yolculuğunun başladığını belirterek, bu dönüşlerin sağlıklı olması için yollarda olduklarını söyledi.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Ardahan'da da tatil boyunca denetimlerin gerçekleştirildiğini dile getiren Öner, şunları kaydetti:

"Bayram boyunca birçok denetim yaptık. Bugün de son gün dolayısıyla bir araya geldik. Burada ortak uygulama noktasındaki çalışmaya eşlik ettik. Vatandaşlarımıza trafik kuralları konusunda hatırlatmalarda bulunduk. Can ve mal güvenliğimiz, birbirimize karşı sabır ve hoş görümüze bağlı. Vatandaşımıza bunları hatırlattık. 9 günlük tatil sürecinde olumsuz bir duruma şahit olmadık çok şükür. Bayramı her anlamda huzurlu geçirdik. Günlük hayatımızda şehrimizin asayişi son derece rahattı. Bu vesileyle emek veren görevlilerimiz ile kurallara uyan vatandaşımıza teşekkür ederim."