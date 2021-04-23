Ardahan Valisi Öner'den 23 Nisan kutlamasında 'aşı olun' uyarısı - Son Dakika

ARDAHAN'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Kutlamada konuşan Vali Hüseyin Öner, halkı aşı olmaları için uyardı.

Ardahan'da, düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerine, Vali Hüseyin Öner, Belediye Başkanı Faruk Demir, Cumhuriyet Başsavcısı Uygur Kaan Arısoy, İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Naci Aldemir, Milli Eğitim Müdürü Erhan Bulut, kurum müdürleri ve siyasi parti temsilcileri katıldı. Çelenk konulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Vali Öner, herkesin aşı konusunda duyarlı olmasını ve sırası gelenin aşı yaptırmasını istedi. Valisi Hüseyin Öner, "Ardahan'da çalışma yaptık. Çeşitli bahanelerle aşı vurulmayanlara ulaşıyoruz. Bazıları unuttuğunu, bazıları randevuyu kaçırdığını sonra olacağını söylüyor. 'Korktum, çekindim' diyenler var. 'İl dışındayım, köyüm karantinaya alındı onun için gelemedim' diyenler var. Ancak bizler aşı olmadı bunu bırakalım diye bir şey yok. O vatandaşlarımızın hepsine ulaşıyoruz. Sırası gelenlerin hepsi aşı olsa, bir kısmı da hastalığı atlatmış olsa, zaten ondan sonrası çok kolay. Onun için ısrarla aşı olalım diyoruz. Gece 23.00'e kadar aşılama yapıyoruz, gerekirse sahura kadar aşı yaparız, yeter ki aşı olsunlar" diye konuştu.