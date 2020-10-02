Ardahanlı golfçü çocuklar artık profesyonel sahada oynuyor

ARDAHAN'da golfçü çocuklar, pandemi sürecinden önce çayırlarda yaptığı antrenmanlarını normalleşme süreciyle birlikte artık profesyonel sahada yapmaya başladı.

Ardahan'da yeşil çayırlarda golf oynayan çocuklar katıldıkları bir çok turnuvada başarı elde etti. Çocukların bu başarısını gören Türkiye Golf Federasyonu, 2015 yılında Ardahan Üniversitesi kampüsünde bir golf sahası yaptı. Yeşil çayırlarda golf oynayan Ardahanlı çocuklar, pandemi sürecinin normalleşmesiyle birlikte ilk önce çayırlara indiler, şimdi ise profesyonel sahada önlerindeki ilk şampiyonaya hazırlanıyor.