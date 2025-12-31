Artvin'de çığ düştü: 3 çoban çığ altında kaldı - Son Dakika
Artvin'de çığ düştü: 3 çoban çığ altında kaldı

Artvin'de çığ düştü: 3 çoban çığ altında kaldı
31.12.2025 12:26
Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı Zekeriya köyünde çığ meydana geldi. Vali Turan Ergün, "6 çobandan 3'ü çığ altında kaldı. Oraya ulaşmaya çalışıyor arkadaşlarımız" dedi.

Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı Zekeriya köyünün 2 bin 300 rakımlı Aksu Yaylası'nda çığ meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip gönderildi.

"3 ÇOBAN ÇIĞ ALTINDA KALDI"

Artvin Valisi Turan Ergün, "112'ye ulaşan bir ihbar var. Ardanuç ilçesine bağlı Zekeriya köyünde üst tarafında Erzurum'un Olur ilçesi ile Artvin arasında yapımı devam eden bir tünel bölgesi var. Buradan bir çığ ihbarında bulunulmuş. Bu ihbara göre 3 çobanın çığ altında kaldığını yönünde bir bilgi geldi. Bölgede 3 çoban daha varmış onlar çığ altında kalmamış, onlara ulaşıldı. Onlar şu an araçlarla kurtarıldı. Ekipler bölgeye ulaşmaya çalışıyor. Ekiplerimizi oraya yönlendirdik. İnşallah çığ altında kalan vatandaşlarımıza sağ salim ulaşırız. Bölge 2 bin rakımlı. Yoğun kar yağışı var. Köye ulaştık ama olay yerine ulaşmaya çalışıyoruz. İnşallah vatandaşlarımıza sağ salim ulaşırız. 3 çobanın haricinde bize ulaşan bir ihbar yok" dedi.

HAVA ŞARTLARI KÖTÜ

Bölgede hava şartlarının kötü olduğunu ifade eden Ergün, AFAD ve diğer ilgili kurumların ekiplerinin bölgeye ulaşmaya çalıştığını vurguladı.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • 6565y5 6565y5:
    Rabbim inşallah sağ selamet kurtarirlar 48 0 Yanıtla
  • Omer Kendi Omer Kendi:
    cok zor bu bolgede cobanlim yapmak , iklim ve arazi cok sert 5 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
