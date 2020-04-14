Argıthanı Mahallesi Muhtarı Özmen'den teşekkür - Son Dakika

Konya'nın Ilgın ilçesine bağlı Argıthanı Mahallesinin Muhtarı Şenol Özmen, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina ve sokağa çıkma yasağının kaldırılmasının ardından, destek verenlere ve evde kalan mahalle halkına teşekkür etti.

Mahallede uygulanan karantina ve sokağa çıkma yasağı uygulamasının bugün sona erdiğini anımsatan Özmen, şunları kaydetti:

"Karantina tedbirlerine uyarak evde kalan tüm vatandaşlarımıza öncelikle teşekkürlerimi sunarım. Evlerinde kalan halkımızın ihtiyaçlarını gidermek için gece gündüz çalıştık. Herkese yetişmeye çalıştık. Ulaşamadığımız varsa haklarını helal etsinler. Biz her konuda tüm ihtiyaçların giderilmesi konusunda elimizden geleni yaptık. Mahalleme maddi ve manevi desteğini esirgemeyen vatandaşlarımıza, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerine, gösterdikleri ilgi ve alakadan dolayı sonsuz şükranlarımı sunarım. Hastalarımıza acil şifalar dilerim."