Arjantin'de Zam Karşıtı Protestolar - Buenos
1 saat önce
Arjantin'de yüzlerce kişi, doğal gaz, elektrik ve ulaşımda uygulanacak yüzde 55'e varan zamları protesto etti.
Arjantin
'de yüzlerce kişi, doğal gaz, elektrik ve ulaşımda uygulanacak yüzde 55'e varan zamları protesto etti.
Başkent Buenos Aires
'teki tarihi Obelisco dikilitaşında toplanan göstericiler, Devlet Başkanlığı Sarayı Casa Rosada'ya kadar yürüdü. İşçi
haklarını savunan Barrio de Pie hareketi öncülüğünde düzenlenen protesto, Casa Rosada önünde dağıtılan yemekle son buldu.
Arjantin'de işçi sendikaları da akşam saatlerinde başkent Buenos Aires başta olmak üzere ülkenin farklı şehirlerinde zam karşıtı protestolar düzenleyecek. Güney Amerika
ülkesi Arjantin'de geçen ay, 13 milyondan fazla kişinin yaşadığı Buenos Aires'te 2019'da elektrik kullanımına kademeli olarak yüzde 55, toplu ulaşıma yüzde 40 ve ulusal çapta doğal gaza yüzde 35 zam yapılacağı açıklanmıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 11:40 Kaynak: AA
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