Arjantin Dışişleri Bakanı Cafiero, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü - Son Dakika

BUENOS Arjantin Dışişleri Bakanı Santiago Cafiero'nun, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile ekonomik ilişkiler, insan hakları ve demokrasinin güçlendirilmesi gibi konuların masaya yatırıldığı ikili görüşme yaptığı açıklandı.

Arjantin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, birtakım görüşmeler için ABD'nin başkenti Washington'da bulunan Cafiero'nun, Dışişleri Bakanlığında mevkidaşı Blinken ile bir araya geldiği belirtildi.

Bakanların, Arjantin-ABD ikili ilişkilerindeki mükemmel seviyeye değinerek, iki hükümet arasındaki samimi ve pürüzsüz diyalogun varlığını vurguladıkları kaydedildi.

Görüşmede, demokrasinin güçlendirilmesi, insan haklarının geliştirilmesi ve korunması, küresel sağlık ve salgınla mücadele, ticari ilişkiler, bilimsel-teknolojik iş birliği, terörizm ve uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele gibi konuları içeren çalışma gündeminin ele alındığı duyuruldu.

Cafiero, görüşmede ülkesinin makroekonomik istikrar, sürdürülebilir ve kapsayıcı ekonomik büyümeyi güçlendirmeyi hedefleyen bir yola girdiğini aktardı.

Arjantin'in 2018'de Uluslararası Para Fonundan (IMF) aldığı 44 milyar dolarlık borcun geri ödenmesine ilişkin yürütülen görüşmelere değinen Cafiero, IMF'de ABD'nin desteğini almak için siyasi otoritenin Hazine Bakanlığına bir mesaj vermesi gerektiğini ifade etti, ancak bu şekilde Arjantin'in büyümesinin kısıtlanmayacağını iletti.

Blinken de Arjantin ile IMF'nin yürüttüğü görüşmeleri desteklediğini ve yakın zamanda pozitif bir çözüme ulaşılmasını umduğunu söyledi.

Ayrıca Blinken, görüşmede Cafiero'nun sunduğu Arjantin'in makroekonomik büyüme oranlarına dikkati çekti ve bu ülkenin güney yarım küre için önem arz ettiğini belirterek ikili ilişkilerin geliştirilmesinin önemini vurguladı.

İki bakan, 21 Ocak'ta Kanada'da Haiti için düzenlenecek bakanlar toplantısına katılacaklarını açıkladı.

Bakanlar ayrıca, Arjantin'in 2022'de Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyine başkanlık etmesinin, ABD'nin konseye dönüşüyle ??aynı zamana denk geldiğine işaret ederek, ortak çalışma için oldukça elverişli bir ortamın bulunduğuna dikkati çekti.

Görüşmede, Arjantin'in bölge ülkeleriyle çeşitli iş birliği girişimleri ve bölge dışı ortaklarla bağlantılarını kuvvetlendirme alanı olarak gördüğü Latin Amerika ve Karayipler Topluluğu (CELAC) başkanlığına seçilmesinin de ele alındığı aktarıldı.