Son Dakika Haberleri: Arjen Robben, aktif futbol kariyerini noktaladı
Son Dakika Spor Haber

Arjen Robben, aktif futbol kariyerini noktaladı

40 dakika önce

Bayern Münih ile sözleşmesi sona eren Hollandalı yıldız Arjen Robben, aktif futbol hayatını noktaladığını açıkladı.

Arjen Robben, aktif futbol kariyerini noktaladı, System.String[]
Bayern Münih ile sözleşmesi sona eren Hollandalı yıldız Arjen Robben, aktif futbol hayatını noktaladığını açıkladı.

Sezon sonu Bayern Münih ile sözleşmesi sona eren ve birçok kulübün listesinde yer alan 35 yaşındaki Robben, yeşil sahalara veda etti. Futbol kariyeri başarılarla dolu olan yıldız futbolcunun bu kararı kamuoyunda şaşkınlıkla karşılandı.

Arjen Robben kimdir?

Hollanda ekiplerinden Groningen'de futbol hayatına başlayan Arjen Robben, daha sonra sırasıyla PSV, Chelsea, Real Madrid ve Bayern Münih takımlarında forma giydi. Hollandalı yıldız kariyerinde 8 kez Bundesliga şampiyonluğu yaşarken, 2 Premier Lig, 1 Hollanda Ligi, 1 La Liga ve 1 Şampiyonlar Ligi kupası kaldırdı.

Futbol kariyerinde 614 mücadeleye çıkan Arjen Robben, 210 fileleri havalandırırken, 162 kez de asist yaptı. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 06:56 Kaynak: İHA
Bayern Münih, Arjen Robben, Futbol, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Cumhurbaşkanı Erdoğan, F-35 gerilimiyle ilgili konuştu: Bunun adı gasp olur Arjen Robben futbolu bıraktı Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe Jose Mauri için yarışıyor Manchester City, Rodrigo'yu kadrosuna kattı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.7.2019 19:37:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Arjen Robben, aktif futbol kariyerini noktaladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]