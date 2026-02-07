Sakarya'nın Sapanca ilçesinde Mimar Sinan Caddesi üzerine yer alan bir kafenin önünde oturup, sohbet eden arkadaş grubundaki A.Ö. ile S.B. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine 22 yaşındaki A.Ö., belinden çıkardığı tabancayla 20 yaşındaki S.B.'ye ateş etti. Olayda S.B., ayak ve kalçasından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulans ile Sapanca İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan S.B., buradaki ilk müdahalenin ardından Sakarya Sadıka Sabancı Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan S.B.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Olayın ardından kaçan A.Ö.'yü yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya devam ediyor.
Son Dakika › Güncel › Arkadaşını Tabancayla Vuran Genç Yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?