Arkadaşını Tabancayla Vuran Genç Yakalandı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde Mimar Sinan Caddesi üzerine yer alan bir kafenin önünde oturup, sohbet eden arkadaş grubundaki A.Ö. ile S.B. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

AYAĞI VE KALÇASINDAN VURDU

Tartışmanın büyümesi üzerine 22 yaşındaki A.Ö., belinden çıkardığı tabancayla 20 yaşındaki S.B.'ye ateş etti. Olayda S.B., ayak ve kalçasından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Ambulans ile Sapanca İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan S.B., buradaki ilk müdahalenin ardından Sakarya Sadıka Sabancı Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan S.B.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

POLİS FİRARİ ŞÜPHELİYİ ARIYOR

Olayın ardından kaçan A.Ö.'yü yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya devam ediyor.